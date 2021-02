MP e TCU pedem suspensão de nomeação de Silva e Luna na Petrobras

O pedido é para a proibição cautelar de atividades da estatal relacionadas à troca de comando. Alega-se que Bolsonaro interferiu na estatal "com fins eleitoreiros". Ministros do tribunal devem julgar a interferência edit

247 - O procurador Lucas Rocha Furtado, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), pediu à Corte de Contas a proibição cautelar de atividades da Petrobras relacionadas à troca em seu comando.

A proposta estipula que os ministros do tribunal julguem se Bolsonaro interferiu na estatal.

Segundo Furtado, há indícios de "sobreposição de interesses particulares com fins eleitoreiros ao interesse público e desvio de finalidade do ato administrativo, com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade".

O general Joaquim Silva e Luna foi nomeado para a presidência da Petrobras no último sábado (19). O mercado reagiu negativamente à notícia, com ações da companhia e o Ibovespa registrando forte queda ontem (22), mas que devem ser compensadas pelas altas de hoje.

