MP Militar abre inquérito para apurar conduta de integrantes das Forças Armadas nos atos terroristas

247 - O MP Militar abriu investigações preliminares sobre a conduta de integrantes das Forças Armadas durante os atos terroristas do último domingo (8), quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por bolsonaristas.

O procurador-geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, citou uma notícia do Metrópoles que mostra que, na noite de domingo, após a invasão dos principais prédios da Esplanada dos Ministérios, membros do Exército impediram policiais militares do Distrito Federal de desmobilizarem o acampamento golpista montado em frente ao QG de Brasília.

Em um café da manhã com jornalistas em Brasília nesta quinta-feira (12), o presidente Lula (PT) afirmou que está convencido de que houve conivência e colaboração de soldados das Forças Armadas e de agentes da Polícia Militar para que os golpistas agissem livremente. (Com informações do Valor Econômico).

