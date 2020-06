MP junto ao TCU quer explicações do Itamaraty sobre 'fuga' de Weintraub com passaporte diplomático

247 - O Ministério Público de Contas ingressou com uma representação ao junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que a Corte apure uma possível participação do Itamaraty na fuga do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para os Estados Unidos no último sábado.

Para o sub-procurador Lucas Furtado, houve desvio de finalidade por parte da pasta comandada por Ernesto Araújo, já que o ingresso de seu colega em Miami, sem caráter oficial, só ocorreu graças ao passaporte diplomático.

Furtado reforça que a viagem não tinha nenhum caráter oficial, “o que lhe retira a finalidade pública” e, por isso, o passaporte diplomático não poderia ter sido utilizado como justificativa para o então ministro ingressar no país.

Por conta do fechamento das fronteiras dos EUA, está restrita a entrada e saída por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, somente com o passaporte diplomático Weintraub adquiriu a condição para desembarcar no país.

Somente após a confirmação de que o ex-ministro estava em solo norte-americano, o governo Bolsonaro publicou a exoneração no Diário Oficial da União (DOU).

O procurador também pede que o TCU investigue se houve gasto de dinheiro público com a viagem do ministro. “Se houve o emprego de valores públicos em qualquer fase desta viagem, esses recursos foram indevidamente empregados e deverão ser ressarcidos ao erário”, destaca o sub-procurador.

