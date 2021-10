MPF abre inquérito para investigar baixa execução do orçamento do ministério de Damares Alves

A portaria de instauração afirma que apenas 44% do orçamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos previsto para 2020 foi executado edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar a baixa utilização do orçamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves. A informação é do jornalista Lauro Jardim, do Globo.

A portaria de instauração afirma que apenas 44% do orçamento previsto para 2020 foi executado, gerando possível impacto em políticas de igualdade e programas de combate à violência contra a mulher.

A Secretaria de Políticas Nacionais para Mulheres, por exemplo, pagou menos da metade do valor autorizado para 2020, informa o jornalista.

Segundo dados do Portal da Transparência, em 2021, a pasta executou apenas R$ 109,3 milhões dos R$ 618,6 milhões de orçamento -- ou seja, 17,6%.

