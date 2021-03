MPF apresenta recurso contra decisão do STJ que anula quebra de sigilo bancário de Flávio Bolsonaro

247 - O Ministério Público Federal apresentou um recurso no domingo (14) contra a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anula a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) nas investigações das 'rachadinhas' na Alerj.

O recurso pede que o caso seja investigado pelo STF e que as quebras de sigilo sejam mantidas.

No último dia 23, ministros do STJ entenderam que há problemas de fundamentação na decisão judicial de quebra de sigilo e decidiram pela anulação da medida.

As informações foram reportadas no Globo.

