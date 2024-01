MPF apura possível conduta imprópria de ex-secretário da Receita Federal por benefício fiscal a líderes religiosos

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) iniciará uma investigação para apurar alegações de possível improbidade administrativa por parte de Julio Cesar Vieira, ex-secretário da Receita Federal. Isso se relaciona à sua participação na elaboração de uma norma que concedeu benefícios fiscais a líderes religiosos, incluindo pastores evangélicos, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), na véspera do último período eleitoral.

Segundo informações da CNN Brasil, a representação é da deputada federal Luciene Cavalcante (Psol-SP). Ela argumenta que a norma deveria ser realizada por meio de processo legislativo. E pede a devolução ao erário dos valores isentos de impostos desde agosto de 2022.

Após suspender a isenção tributária sobre salários de líderes religiosos, o governo federal criou um grupo de trabalho para discutir a possível retomada da medida. O grupo terá participantes da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), da Advocacia-Geral da União (AGU) e integrantes da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso. Na última quarta-feira (17), a Receita Federal suspendeu a isenção. (Com informações da Agência Brasil).

