MPF arquiva inquérito contra sociólogo que comparou Bolsonaro a "pequi roído"

O MPF refutou a acusação do ex-ministro da Justiça André Mendonça e disse que a crítica a Jair Bolsonaro mostrou-se claramente como posição política, e por isso deve ser respeitado o direito à liberdade de expressão dos cidadãos edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) arquivou inquérito da Polícia Federal que apurava suposto crime contra a honra de Jair Bolsonaro por conta de outdoors instalados em Palmas (TO). Em um deles, Bolsonaro é chamado de "cabra à toa, não vale um pequi roído".

A confecção e instalação foi organizada pelo sociólogo Tago Rodrigues. Em entrevista à TV 247, Rodrigues criticou o inquérito, iniciado a pedido do então ministro da Justiça, André Mendonça, classificando o ato encarado como tentativa de intimidação contra opositores do governo.

Para o MPF, as mensagens mostraram-se claramente como posições políticas e por isso deve ser respeitado o direito à liberdade de expressão dos cidadãos. “Os fatos narrados nos autos colocam em aparente conflito a defesa da honra subjetiva e a garantia da liberdade de pensamento, expressão e crítica resguardada pela Constituição Federal/88. Sobre as liberdades garantidas pela CF/88, o art. 220 dita que ‘a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição’, ressaltando-se a redação de seu parágrafo 2º, segundo o qual ‘é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”, explicou o MPF.

O MPF apontou que, na análise do caso, não foi possível afirmar que as mensagens tinham o objetivo de ofender a honra de Jair Bolsonaro, mas buscavam externar a insatisfação política dos investigados e das pessoas que ajudaram a financiar os custos da locação e instalação dos outdoors.

Para o MPF, agentes públicos estão mais sujeitos a críticas. “Nas declarações do investigado predominam a crítica à ação política governamental e não o intuito de ofender a honra alheia”, destaca o MPF.

“Destarte, a crítica – ainda que veemente, ácida, irônica e até injusta – aos governantes, às instituições públicas e à ordem social figura no núcleo essencial da liberdade de expressão, correspondendo à sua esfera mais intensamente protegida, de maneira que a criminalização de manifestações, ainda que duras, dirigidas contra elevadas autoridades, como o presidente da República, revela-se incompatível com a Constituição da República”, finalizou o MPF, defendendo o arquivamento da investigação.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à participação de Tiago Rodrigues no Dia em 20 Minutos:





Leia a decisão do MPF na íntegra:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.