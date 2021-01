MPF cobra de Pazuello explicações sobre exclusão dos quilombolas na fila de vacinação contra o coronavírus

De acordo com o MPF, em uma análise preliminar, foi constatada que a falta de uma norma clara sobre a prioridade de imunização dos quilombolas contribuiu para a exclusão do grupo em planos de imunização em alguns estados edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) cobrou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicações sobre a exclusão de quilombolas da lista de grupos prioritários para receber a vacina contra o coronavírus. Em ofício enviado ao general nesta terça-feira (19), a Procuradoria pediu esclarecimentos acerca da 'omissão' e disse que, em uma análise preliminar, a falta de uma norma clara sobre a prioridade de imunização dos quilombolas contribuiu para a exclusão do grupo em planos de imunização em alguns estados, de acordo com informação publicada nessa quarta-feira (20) pelo blog do Fausto Macedo.

"Considerando que a interpretação lógica do plano permite a conclusão de que as comunidades quilombolas devem fazer parte da 1a fase, e que sua omissão parece ter contribuído para que alguns estados excluíssem tal grupo de seus planos de vacinação, solicito a Vossa Excelência esclarecimentos acerca dessa omissão", diz um trecho do ofício.

A Procuradoria também pediu que o Ministério da Saúde apresente a base de dados usada para estimar o número de vacinas necessárias à imunização dos indígenas.

O ofício enviado a Pazuello é resultado de uma perícia feita no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o coronavíurs, elaborado pelo Ministério da Saúde, e nos planos estaduais de vacinação. "Neles, foram constatadas inconsistências que, na avaliação do órgão superior, podem prejudicar a imunização e fragilizar ainda mais a proteção aos povos e comunidades tradicionais", informou o Ministério Público Federal.

