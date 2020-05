MPF cobra retomada de portarias sobre controle de armas revogadas por Bolsonaro

247 - O Ministério Público Federal pediu à Justiça que o Exército retome portarias sobre o controle de armas, revogadas em abril por ordem de Jair Bolsonaro. Procuradores investigam se Jair Bolsonaro interferiu nas Forças Armadas ao determinar a revogação das portarias.

A ação do MPF, enviada à 22ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal, pede que as revogações sejam declaradas ilegais.

As portarias estabeleciam regras mais rígidas de controle, rastreabilidade e identificação de armas e munições importadas e fabricadas pela indústria nacional.

"Infelizmente, com a realidade criminosa do nosso país, vivenciamos inúmeros casos de furtos e desvios de armamentos e munições. E essas armas acabam sendo disponibilizadas para facções e organizações criminosas que se utilizam do armamento sem que as autoridades públicas possam localizar esse material, tendo em vista a inadequação dos métodos de rastreabilidade e controle", destaca a ação.

