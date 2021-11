MPF cobrou da Anac em junho apuração de denúncia sobre avião que caiu com Marília Mendonça

Apoie o 247

247 - Em junho, o Ministério Público Federal (MPF) em Goiás cobrou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por omissão na fiscalização de supostas irregularidades da empresa PEC Táxi Aéreo a proprietária do aeronave que caiu nesta sexta-feira, 5, matando a cantora Marília Mendonça e mais quatro tripulantes, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

O pedido da Procuradoria tinha como base uma denúncia recebida pelo órgão, que apontava problemas técnicos na aeronave, informou a reportagem.

“Em ofício ao presidente da Anac, Juliano Alcântara Noman, o procurador da República Marcello Wolff pediu que a agência se manifestasse sobre essa denúncia, que foi anexada ao processo. O texto da denúncia, cuja autoria não foi revelada, dizia ao MPF que a empresa PEC Táxi Aéreo operava com irregularidades que colocam ‘em risco tripulantes e passageiros’”, destacou a matéria.

A denúncia de maio destacou que a aeronave "está desde o início do ano realizando voos com problemas no para-brisa, ocorrendo que o vidro fica embaçado com prejuízo visual em pousos e decolagens".

O fato era conhecido pela empresa, mas foi ignorado. Ainda segundo o relato ao MPF também a empresa coloca pilotos "com jornada de voo estourada para voar".

No comunicado à Anac, Wolff dá o prazo de 20 dias para que a agência se manifeste acerca da manifestação, "notadamente sobre a omissão da Agência Nacional de Aviação Civil quanto ao seu dever de fiscalização de supostas irregularidades".

O avião pertenceu à dupla sertaneja Henrique e Juliano, mas foi vendido para a PEC Táxi Aéreo em julho de 2020.

