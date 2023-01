MPF cria grupo especial para investigar ataques às torres de energia

É a primeira vez que o MPF cita a possível correlação de ataques às torres de transmissão de energia elétrica à invasão terrorista do dia 8 de janeiro edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) decidiu montar um grupo especial de trabalho para investigar os ataques às torres de energia protagonizados por bolsonaristas no último dia 8. As informações são do Uol.

É a primeira vez que o MPF associa os ataques às torres de transmissão de energia aos atentatos golpistas em Brasília.

De 8 a 16 de janeiro foram registrados ataques nos estados de São Paulo, Paraná e Rondônia. Quatro torres foram derrubadas e outras oito ficaram danificadas.

De acordo com o MPF, o objetivo é auxiliar o Supremo Tribunal Federal (STF) na investigação sobre a tentativa de golpe.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já citou indícios de "vandalismo" e "sabotagem".

