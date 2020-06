MPF dá prazo de dez dias para Wajngarten explicar publicidade em sites de notícias falsas

A medida é parte de um inquérito que apura as suspeitas de que a Secom esteja direcionando verba publicitária para sites alinhados ao bolsonarismo edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) deu prazo de dez dias para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), comandada por Fábio Wajngarten, apresentar explicações sobre recursos de publicidade gastos em sites considerados "inadequados" e distribuidor de fake news.

A medida é parte de um inquérito que apura as suspeitas de que a Secom esteja direcionando verba publicitária para sites alinhados ao bolsonarismo.

O pedido de esclarecimentos do MPF foi motivado pelo relatório da CPMI das Fake News que identificou 2,065 milhões de anúncios pagos com verba da secretaria em 843 sites, aplicativos de telefone celular e canais de YouTube que veiculam conteúdo inadequado. Entre eles estão sites que divulgam notícias falsas, oferecem investimentos ilegais e até aplicativos com conteúdo pornográfico.

