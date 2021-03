MPF de Goiás defende tratamento com hidroxicloroquina para pacientes com Covid

247 - O MPF de Goiás emitiu uma nota técnica em que apoia o uso de hidroxicloroquina e ivermectina no tratamento precoce contra a Covid-19.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu, após seis testes clínicos, com mais de seis mil pessoas e meses de estudos, que a hidroxicloroquina não funciona e que instituições e governos deveriam suspender qualquer orçamento para o produto e redirecionar suas atenções a novas apostas.

Mas para o MPF de Goiás existem evidências científicas que comprovam os benefícios dos medicamentos. De acordo com documento assinado pelos infectologistas Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Eduardo Cardoso Alves; pela biomédica Rute Alves Pereira e Costa; e pelo psicólogo Bruno Campello de Souza, a “aplicação de políticas de ‘tratamento inicial’ em larga escala já foi realizada em outros países do mundo” e “há diversos protocolos de sucesso na temática do tratamento inicial no Brasil e no âmbito internacional”.

Apoiador de Bolsonaro

O procurador da República Ailton Benedito de Souza, ex-secretário de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Ministério Público Federal (MPF), é conhecido por ser apoiador deJair Bolsonaro.

O procurador é apontado pelo site aosfatos.org como um dos principais propagadores de conteúdo sobre cloroquina e é defensor do uso do medicamento para pacientes com Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.