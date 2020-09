MPF denuncia Frederick Wassef por peculato e lavagem de dinheiro

Frederick Wassef é ex-advogado da família Bolsonaro e foi alvo de operação da Polícia Federal no início de setembro que apurava um suposto esquema de desvios no Sistema S do Rio de Janeiro edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) denunciou, de acordo com Daniela Lima, da CNN, o ex-advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef por peculato e lavagem de dinheiro no âmbito da investigação de um suposto esquema de desvios no Sistema S do Rio de Janeiro.

Além de Wassef, outras quatro pessoas também foram denunciadas, entre elas, Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio (Federação do Comércio do Rio).

Procuradores afirmam que o grupo teria desviado pelo menos R$ 4,6 milhões do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ) e da Fecomércio-RJ.

A denúncia faz parte da Operação Esquema S, deflagrada no início de setembro por decisão do juiz Marcelo Bretas.