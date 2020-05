MPF e MP-BA movem ação para que Caixa evite aglomerações nas agências

247- Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizaram neste sábado (02/05) uma ação civil pública conjunta para que a Caixa Econômica Federal, a União e o governo da Bahia tomem providências para evitar aglomerações de pessoas nas filas e nas agências da instituição financeira, atendendo às normas e orientações que visam resguardar a saúde dos cidadãos durante a pandemia do coronavírus. A informação é do portal Metrópoles.

A ação pede, em caráter de urgência, que a Justiça Federal determine a adoção de medidas, sob pena de multa de R$30 mil por dia para todos os municípios atendidos pela Procuradoria da República na Bahia.

