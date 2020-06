MPF investiga baixo investimento do governo Bolsonaro no combate à Covid-19

247 - O MPF mandou abrir inquérito sobre a baixa aplicação de dinheiro público no comate à pandemia no Brasil. Segundo os procuradores, do montante de R$ 11,74 bilhões disponibilizados para execução direta, pelo Ministério da Saúde, somente R$ 2,59 bilhões haviam sido empenhados e apenas R$ 804,68 milhões foram efetivamente pagos até 27 de maio.

A reportagem do portal Uol destaca que “até a data verificada pelo MPF, apenas 6,8% dos recursos disponíveis haviam sido gastos. Os procuradores destacam, na ação, que os repasses aos estados e municípios foram drasticamente reduzidos a partir da segunda quinzena de abril. A instauração do inquérito foi motivada pelo recebimento de uma representação com informações de um estudo elaborado por meio de dados contidos em páginas oficiais do Ministério da Saúde.”

A matéria ainda sublinha que “de acordo com o MPF, o estudo evidencia uma possível ineficiência da União para enfrentar os desdobramentos da covid-19 na área da saúde em, ao menos, três aspectos: pouca utilização dos recursos previstos para despesas — especialmente nos de aplicação direta pelo Ministério da Saúde —, demora na liberação de recursos aos demais entes federativos e pequena participação da União no custeio da saúde, em relação ao financiamento total assumido pelos entes federativos.”

