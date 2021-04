MPF move ação contra Pazuello e mais cinco por crise da falta de oxigênio em Manaus

Ministério Público Federal no Amazonas ingressou com uma ação por improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e mais cinco pessoas em função da crise da falta de oxigênio, registrada no início do ano, que matou dezenas de pacientes internados com Covid-19 edit

247 - O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) ingressou com uma ação por improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e mais cinco pessoas em função da crise do desabastecimento de oxigênio medicinal que matou dezenas de pacientes internados com Covid-19 nos hospitais do estado em janeiro deste ano. A informação é do jornal O Globo.

Segundo o MPF, o ministério não supervisionou o fornecimento de oxigênio e também teria retardado as ações necessárias para evitar a crise. Ainda de acordo com a ação, o então ministro Pazuello e seus auxiliares “tinham ciência do vertiginoso e descontrolado aumento de casos no Amazonas na segunda metade do mês de dezembro”.

