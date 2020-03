MPF pede na Justiça direito de resposta ao povo indígena nas páginas de Bolsonaro nas redes socias

247- O Ministério Público Federal (MPF) pediu à 3ª Vara Federal do Amazonas que Jair Bolsonaro seja obrigado a conceder direito de resposta ao povo indígena Waimiri-Atroari em suas páginas nas redes sociais por contra as declarações de Bolsonaro e de seus ministros sobre as políticas públicas indigenistas.

No pedido, o órgão solicita direito de resposta nas paginas de Bolsonaro no Twitter e em transmissão ao vivo no Facebook.

A ação tem como objetivo reparar os danos morais que o povo indígena sofreu no fim de fevereiro, quando o deputado estadual Jeferson Alves (PTB-RR) utilizou uma motoserra e outras feramentas para destruir o bloqueio de acesso à BR-174, que liga a Manaus a Boa Vista e onde vivem os Waimiri-Atroari.

Para o MPF, os Waimiri-Atroari foram diretamente prejudicados pela maneira como Bolsonaro tem tratado do assunto.