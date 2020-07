MPF pede que ministério explique falta de remédios para intubação de pacientes graves com Covid-19

MPF solicitou informações ao Ministério da Saúde sobre as denúncias referentes à falta de medicamentos utilizados para intubação de pacientes internados com Covid-19 e as medidas adotadas para regularizar o estoque edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) solicitou informações ao Ministério da Saúde sobre as denúncias referentes à falta de medicamentos utilizados para intubação de pacientes internados com Covid-19.

Segundo reportagem do site UOL, no oficio, procuradores do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, pedem detalhes sobre como a demanda dos remédios teria sido calculada, além de tentar assegurar que as providências adotadas sejam suficientes para assegurar a reposição dos estoques.

O ofício foi formulado a partir de denúncias e informações recebidas pelo MPF apontando o risco do desabastecimento de sedativos necessários à intubação dos pacientes.

Um documento do (Conass) Conselho Nacional de Secretários de Saúde e da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) ressalta que sedativos e antibióticos essenciais para tratar e intubar -pacientes graves estão em falta no Brasil e com preços até 287,44% mais altos desde início da pandemia.

