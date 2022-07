MPF pede que PF investigue Arthur do Val por suspeita de evasão de divisas durante viagem ao leste europeu

Despacho pedindo que a Polícia Federal investigue a suspeita do crime foi assinado pela procuradora da República Luciana da Costa Pinto no dia 20 de junho edit

247 - O Ministério Público Federal MPF) pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o ex-deputado estadual Arthur do Val (União Brasil), o Mamãe Falei, pela suspeita de evasão de divisas com dinheiro de doações recebidas através de PIX durante uma viagem que fez ao leste europeu Ucrânia, em março.

Segundo o UOL, o despacho pedindo que a PF investigue a suspeita do crime foi assinado pela procuradora da República Luciana da Costa Pinto no dia 20 de junho.Questionada se a investigação foi aberta, a Polícia Federal informou apenas que "não comenta eventuais investigações em andamento".

As doações via PIX, que resultaram na arrecadação de R$ 180 mil, foram organizada por Arthur do Val e Renan dos Santos, um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL), enquanto estavam na Eslováquia. O objetivo, segundo eles, era arrecadar recursos para auxiliar as vítimas da guerra na Ucrânia.

Pouco depois da viagem, em abril, Arthur do Val teve o mandato cassado em função do vazamento de áudios em que o parlamentar fazia comentários com conteúdo sexista sobre as mulheres ucranianas.

A assessoria de Arthur do Val negou que ele tenha cometido algum crime e afirmou que "oponentes" costumam atacá-lo em ano eleitoral. "A prestação de contas já foi feita e divulgada pela imprensa. Toda a operação foi realizada em conformidade com a lei e já auditada. O Movimento Brasil Livre está à disposição do órgão competente para apresentar essa documentação", disse a assessoria.

