MPF pede suspensão de concessão de área de indígenas isolados no Pará

GGN - O Ministério Público Federal (MPF) entrou com pedido junto à Justiça Federal para suspender a concessão florestal onde a Fundação Nacional do Índio (Funai) aponta a existência de povos indígenas em isolamento voluntário – aqueles que recusam o contato com a sociedade não indígena.

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) está conduzindo um processo de licitação para exploração madeireira na região da Floresta Nacional (Flona) do Amanã. Na visão do MPF, o processo pode “submeter grupo de indígenas em isolamento a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, o que pode configurar genocídio”.

Embora o SFB tenha sido notificado pela Funai da existência de um grupo isolado, tal informação foi ignorada no processo licitatório das unidades de manejo florestal 1, 2 e 3 da Flona do Amanã, entre os municípios de Jacareacanga e Itaituba, no sudoeste do Pará, e de Maués, no sudeste do Amazonas.

Leia a íntegra no GGN.

