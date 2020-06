MPF vai investigar suspensão de compra de respiradores pelo governo Bolsonaro

Inquérito vai apurar a decisão do Carlos Wizard que determinou a suspensão dos contratos de importação dos equipamentos. Wizard ficou menos de uma semana no cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde edit

247 - O empresário Carlos Wizard, que ficou menos de uma semana no cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, será alvo de um inquérito aberto pela Procuradoria da República do Distrito Federal.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, o inquérito vai apurar a decisão do governo de suspender todos os contratos de importação de respiradores destinados ao combate da Covid-19. A decisão de suspender os contratos foi feita por Wizard no início deste mês.

Ainda conforme a reportagem, o inquérito foi instaurado após Wizard afirmar em entrevista à CNN Brasil que a pasta estaria comprando respiradores com preços acima dos praticados pelo mercado.

“Estipulamos que não pagaríamos mais de US$ 10 mil por aparelho. Quando passamos a estudar o cenário, os aparelhos que estavam vindo da China, Alemanha, Inglaterra... estavam por US$ 20 mil, US$ 30 mil”, disse na ocasião.

Wizard também atacou os secretários estaduais e municipais de Saúde por defenderem o isolamento social no enfrentamento à pandemia.

