MPRJ diz ter "indícios suficientes" de peculato no gabinete de Carlos Bolsonaro na Alerj

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) informou à Justiça fluminense ter "indícios suficientes" de peculato no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro na Alerj, através do desvio de salários de assessores fantasmas entre 2001 e 2019, em prática conhecida como "rachadinha".

De acordo com o MPRJ, além de desvio, a prática pode configurar apropriação indevida de recursos. A investigação apontou ainda para indícios de organização criminosa, já que haveria uma “divisão de tarefas” no gabinete, “caracterizada pela permanência e estabilidade, formada desde o ano de 2001 por diversos assessores nomeados pelo parlamentar”.

O MPRJ concluiu nesta quarta-feira (22) que oito ex-funcionários do gabinete de Carlos Bolsonaro na Alerj mantinham, enquanto nomeados, ocupações incompatíveis com o cargo de assessor parlamentar. O órgão apontou para a possibilidade de que “a remuneração de seus cargos fosse desviada pelo agente público”.

