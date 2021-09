MPRJ investiga envolvimento de Queiroz nas "rachadinhas" no gabinete de Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga o envolvimento de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo próximo de Jair Bolsonaro, nas "rachadinhas" no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Fontes ouvidas pela CNN Brasil e documentos dos casos dos filhos do chefe de governo apontam para um "padrão" na estruturação dos esquemas. Várias pessoas da mesma família constavam como funcionários dos gabinetes de Flávio e de Carlos, os operadores financeiros usavam dinheiro vivo e transações imobiliárias eram frequentemente executadas.

Os promotores alegam que “já foram identificados indícios suficientes da participação de Queiroz no desvio de recursos oriundos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (no caso de Flávio Bolsonaro), mediante devolução dos valores pagos a vários funcionários 'fantasmas'". A Justiça do Rio não autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Queiroz.

