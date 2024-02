MPs acusam Prevent Senior de má conduta na pandemia e exigem indenização de quase R$ 1 bilhão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os Ministérios Públicos do Trabalho (MPT), Federal (MPF) e do Estado de São Paulo (MP-SP) uniram forças e ingressaram com uma ação civil pública contra a Prevent Senior, devido à sua gestão durante a pandemia de Covid-19.

A ação, protocolada na última segunda-feira (5), solicita que a empresa seja condenada a pagar, no mínimo, R$ 940 milhões em indenizações por danos morais e sociais coletivos.

continua após o anúncio

A opção pela via judicial foi tomada após a operadora de saúde recusar-se a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) oferecido pelo MPT. Esse termo exigiria que a empresa se comprometesse a remediar as falhas identificadas em sua conduta trabalhista durante a pandemia de Covid-19.

A análise dos investigadores concluiu que a liderança da empresa: permitiu e até estimulou que colaboradores contaminados pelo coronavírus continuassem trabalhando nas instalações do grupo; Não fez a exigência de vacinação contra a Covid-19 para seus profissionais de saúde; Adotou a obrigatoriedade do uso de máscaras somente em novembro de 2020; Conduziu testes com medicamentos sem o aval de órgãos reguladores, submetendo pacientes a tratamentos experimentais sem seu consentimento informado; Exerceu assédio moral sobre médicos, coagindo-os a prescrever remédios sem eficácia comprovada, incluindo os do chamado “kit covid”, ou a aplicar outros métodos de tratamento experimentais; e Determinou a prescrição de fármacos sem eficácia comprovada mesmo na ausência de diagnóstico confirmado de Covid-19 nos pacientes.

continua após o anúncio

A Prevent Senior disse, por meio de nota, que "não pode se manifestar porque sequer conhece a ação." "A Prevent Senior atende às melhores práticas em todos os seguimentos que atua, o que ficará reconhecido ao fim do processo", disse a empresa. (Com informações do Terra).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: