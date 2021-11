MPT investiga horas extras de trabalho de pilotos da PEC-Táxi Aéreo, que transportava Marília Mendonça

O MPT pediu para a Anac documentos para saber se os funcionários da empresa fizeram hora extra e quantas horas foram e se a agência as liberou, e vai ouvir depoimentos de pilotos, co-pilotos da empresa e ex-pilotos e ex-co-pilotos edit

247 - Enquanto as causas do acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais e pelo Cenipa, o Ministério Público do Trabalho de Goiás investiga horas extras de trabalho de pilotos da empresa PEC-Táxi Aéreo.

Pilotos, co-pilotos e ex-empregados denunciaram que extrapolavam a jornada de trabalho e não recebiam folgas semanais para o descanso. O MPT notificou a empresa, que alegou que, durante a pandemia da Covid, houve excessos na jornada de trabalho, pois os pilotos faziam transporte de pacientes e equipamentos. Quando ocorreu a crise no sistema de saúde de Manaus (AM), muitos doentes foram transportados pela PEC-Táxi Aéreo.

O MPT pediu para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) documentos para saber se os funcionários fizeram hora extra e quantas horas foram e se a agência as liberou, e vai ouvir depoimentos de pilotos, co-pilotos da empresa e ex-pilotos e ex-co-pilotos.

