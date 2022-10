MS: Com 40% das urnas apuradas, Capitão Contar lidera com vantagem apertada para o governo

Apoie o 247

ICL

247 - Com 40% das urnas apuradas no Mato Grosso do Sul, Capitão Contar (PRTB), apoiado por Jair Bolsonaro (PL), lidera a disputa para o governo com 27,62% dos votos, até as 18h30 - horário de Brasília. Em segundo lugar, com 23,52%, está Eduardo Riedel (PSDB).

Senado

Para o Senado, a bolsonarista Tereza Cristina lidera com ampla folga, apresentando 61,71% dos votos. Em segundo está o ex-ministro Mandetta (União), com 15,40%.

Presidência

Já a corrida presidencial no MS mostra Jair Bolsonaro com 54,16% e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 37,37%.

