MS: Explosão em indústria deixa seis funcionários gravemente feridos em Ponta Porã

Apoie o 247

ICL

247 - Uma explosão seguida de incêndio em indústria de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, deixou seis funcionários gravemente feridos nesta segunda-feira (13), informa o portal G1.

Cinco deles foram primeiramente intubados devido à gravidade dos ferimentos. Em seguida, três das vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Campo Grande, capital do estado, enquanto uma permanece em tratamento em Dourados e as outras duas aguardam transferência para receberem atendimento médico especializado.

Os funcionários foram inicialmente socorridos por veículos próprios, mas foram interceptados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Dourados.

Em nota, a Coamo Agroindustrial Cooperativa informou que está investigando as causas do incidente e prestando apoio aos colaboradores afetados. Confira na íntegra:

“Prezados, procede o princípio de incêndio ocorrido hoje de manhã em Guaíba, município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Lamentamos o ocorrido, estamos apurando as causas do mesmo, e com nossa equipe de técnicos acompanhando e dando todo o apoio aos colaboradores envolvidos no evento. Informamos que eles foram levados até o hospital de Dourados, que por protocolo em evento desta natureza estão fazendo a transferência dos colaboradores para a cidade de Campo Grande”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.