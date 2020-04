MST doa mais de 8 toneladas de frutas e legumes orgânicos em Pernambuco e no Paraná

A Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória (Copavi), do assentamento do MST Santa Maria, em Paranacity (PR), também doou 60 litros de álcool 70% para o Hospital Municipal Doutor Santiago Sagrado Begga edit

Fórum - O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) continua doando parte da produção agrícola de seus acampamentos para a população pobre, que está sendo mais afetada pela pandemia do coronavírus associada à crise econômica.

Nesta sexta-feira, trabalhadores do movimento doaram 3,5 toneladas de frutas e verduras colhidas em assentamentos no município de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco.

Já no Paraná, os trabalhadores dos acampamentos Maria Rosa do Contestado e Padre Roque Zimmermann, em Castro, e no pré-assentamento Emiliano Zapata, em Ponta Grossa, doaram 5 toneladas de alimentos a cinco Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Banco de Alimentos do Serviço de Obras Sociais (SOS) nas duas cidades.

