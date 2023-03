MST é despejado de áreas da Suzano; reunião com movimento, empresa e governo será na quarta

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - Depois de oito dias ocupando três fazendas da empresa Suzano Papel e Celulose no extremo sul da Bahia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi despejado nesta terça-feira (7). O cumprimento das reintegrações de posse determinadas pela justiça aconteceu com a chegada de alto contingente da Polícia Militar, mas sem conflitos.

A desocupação dos cerca de 1500 trabalhadores rurais foi acompanhada pela Assistência Social e por seguranças da empresa. Eles estavam acampados em áreas nas cidades baianas de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas desde o último 27 de fevereiro.

A disputa entre a maior produtora mundial de celulose e o movimento popular prossegue agora com uma reunião marcada para 14h desta quarta-feira (8). Em Brasília, sentarão à mesa representantes do MST, da Suzano, do governo da Bahia e o ministro Paulo Teixeira, que comanda a pasta de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O objetivo, afirmou Teixeira, "é retomar o diálogo interrompido".

Ao Brasil de Fato, o MST disse que inicialmente a saída das áreas foi colocada como condicionante para que a reunião acontecesse. “Como a gente já desocupou em outros momentos e eles não cumpriram, tomamos a decisão de não desocupar simplesmente para ter reunião. O que fizemos foi cumprir a reintegração de posse decidida pela Justiça mediante a chegada de força policial”, explica Evanildo Costa, da direção nacional do MST na Bahia.

O acordo não cumprido

Segundo o MST, uma das expectativas da negociação - motivo que impulsionou a ocupação das áreas - é que a Suzano cumpra um acordo firmado com o movimento e a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2011.

Na época, e como resultado de denúncias do MST sobre os danos causados pela monocultura de eucalipto no extremo sul baiano, o pacto foi firmado com três gigantes do ramo. A Veracel, a Fibria e a Suzano se comprometeram a ceder terras para assentamentos da reforma agrária.

“Nas áreas da Veracel nós assentamos 720 famílias. Nas áreas da Fibria, 612 famílias. Nas áreas da Suzano, que seria o compromisso de 650 famílias, até agora nada”, critica Costa. A expectativa com a reunião, aponta, é que depois de 12 anos, a questão caminhe.

Em nota, a empresa afirma que “a completa entrega das áreas pela Suzano depende de processos públicos que ainda não ocorreram ou foram implementados pelo Incra”.

Deserto verde x reforma agrária

De acordo com o MST, as ações nas áreas da Suzano tiveram também o objetivo de trazer luz aos custos ambientais e sociais causados pela presença da empresa na região, que cresce nos últimos 30 anos.

“Aqui no extremo sul da Bahia, 70% das áreas agricultáveis estão nas mãos das papeleiras, da Suzano principalmente”, relata Eliane Oliveira, da direção Estadual do MST na Bahia.

A Suzano informou que nesta região, ela gera sete mil empregos diretos e que, por meio de seus projetos sociais, alcança 82 comunidades. Somente em 2022, o lucro líquido da multinacional cresceu 20% em relação ao ano anterior, chegando a R$ 22,56 bilhões.

Com uma visão oposta ao da corporação, os trabalhadores rurais argumentam que esse lucro não volta para a sociedade. Ao contrário: em nota, o movimento argumenta que a produção em grande escala de eucalipto está causando uma “crise hídrica nos municípios” e denuncia a “pulverização aérea de agrotóxicos, o assolamento e a secagem dos rios e nascentes e a destruição da flora e fauna na região”.

"Questionamos a quem interessa que este modelo seja reconhecido como 'produtivo', já que é a população da região que paga o alto custo de tal produtividade", diz o MST.

Um estudo feito em parceria entre a USP e o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad), da França, ressalta o impacto ambiental dos monocultivos de eucalipto. No seu pico de crescimento, mostram os pesquisadores, essas plantações podem consumir quase o mesmo volume de água trazida pela chuva para as bacias.

Segundo a Agência Fapesp, dos cerca de 10 milhões de hectares de plantações comerciais de madeira no Brasil, 80% são de eucalipto para produção de celulose.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.