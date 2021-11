MST lança campanha Natal Sem Fome com Bela Gil, Leonardo Boff e Eduardo Moreira

Apoie o 247

MST - Um grupo formado pela chefe de cozinha Bela Gil, pelo teólogo Leonardo Boff, e o economista Eduardo Moreira, lançou a campanha "Natal Sem Fome", de doação de cestas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para famílias em situação de extrema pobreza.

As cestas terão alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária, com uma quantidade para o consumo de uma família de quatro pessoas por um mês. Serão distribuídas em dezembro nas periferias de diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. No Mato Grosso do Sul, a campanha vai atender comunidades indígenas em vulnerabilidade.

“A prioridade da campanha é atender pessoas em situação de rua, cozinhas comunitárias nas periferias, ocupações urbanas de famílias desempregadas e comunidades indígenas. Quem quiser ajudar, pode contribuir com 300 reais para doar uma cesta. Os movimentos populares vão garantir o trabalho de transporte e distribuição às comunidades”, disse João Pedro Stédile, da coordenação nacional do MST.

Participam também da campanha o empresário Leandro Almeida, o agente do mercado financeiro João Pacífico, a educadora Marcia Miranda e a juíza aposentada Kenarik Boujikian. A apresentadora Xuxa Meneghel e o digital influencer Felipe Neto vão contribuir na divulgação da campanha.

Durante a pandemia, as ações de solidariedade do MST contabilizaram a doação de mais de 5 mil toneladas de alimentos e 1 milhão de marmitas nas periferias urbanas e rurais do país desde abril de 2020.

Para doar, basta enviar aporte para:

Caixa Econômica

AG. 1231

CC. 2260-1

CNPJ. 11.586.301/0001-65

PIX. [email protected]

Para mais informações:

(81) 9 9782 4997