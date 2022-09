MST lança plataforma de arrecadação para eleger a bancada da Reforma Agrária Popular

Atualmente, o MST apoia 14 candidaturas para deputados(as) estaduais e federais em todas as cinco regiões do país edit

MST - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) lança nesta eleição uma plataforma online a fim de apoiar e financiar as campanhas lançadas pelo Movimento em todo o Brasil.

A plataforma de apoio será lançada oficialmente nesta terça-feira (6), às 19h, durante uma live no Instagram do MST, com a presença de João Pedro Stedile, dirigente nacional do Movimento.

Na página será possível escolher uma ou mais candidaturas e realizar uma doação diretamente para a campanha. As opções de contribuições começam a partir de R$13,00, e podem ser feitas de maneira segura via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Atualmente, o MST apoia 14 candidaturas para deputados(as) estaduais e federais em todas as cinco regiões do país. São candidaturas populares, que carregam como bandeiras unitárias a luta contra a fome e pela Reforma Agrária Popular.

Além de eleger Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência do país, o MST entende que é preciso eleger junto com o futuro presidente, uma bancada de parlamentares estaduais e federais que deem respaldo a uma política governamental que priorize as questões populares.

Acesse a plataforma de doações aqui: https://doemst.com.br/

