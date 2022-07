MST reage a ataque de Tarcisio Freitas: “São Paulo precisa de um governador que tenha coragem para banir a fome e o desemprego”

Apoie o 247

247 - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) reagiu aos ataques do ex-ministro e candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcisio Freitas (Republicanos), contra o movimento. Durante a abertura de um evento da Associação Comercial de Presidente Prudente, nesta terça-feira (26), o ex-ministro disse que o MST deveria ser "banido do Brasil", informa o site Ultimo Segundo.

Em nota, assinada pelo coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, o movimento destacou a sua importância no contexto social para diminuir as desigualdades.

"O nosso movimento luta pela reforma agrária, trabalha pela melhoria de vida das famílias de agricultores e para produzir alimentos saudáveis para o povo. O estado de São Paulo precisa de um governador que tenha coragem para banir a fome e o desemprego, a desigualdade social, a concentração de renda e o latifúndio, e a intolerância, o autoritarismo e o discurso de ódio. Se o candidato quiser, podemos dar uma aula sobre a vida no interior de São Paulo. Temos escolas em todas as regiões do estado e podemos indicar algum curso para iniciantes no território paulista", diz a nota.

O ataque de Tarcisio ao MST aconteceu após um comerciante do Pontal do Paranapanema, região pobre do extremo oeste do estado, fazer um pedido por maior desenvolvimento econômico à localidade para que ela deixasse de ser considerada "a região dos sem-terra e dos presídios".

