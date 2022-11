MST recomenda que militantes não interfiram em bloqueios bolsonaristas nas estradas

"Estamos celebrando a grande vitória desse último domingo. Não cabe aos movimentos populares confrontarem os bolsonaristas", diz João Paulo Rodrigues, do MST edit

247 - Membro da Secretaria Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues, em áudio, pede que militantes do grupo não interfiram nas manifestações golpistas que bolsonaristas estão realizando nas estradas por todo o país.

Rodrigues destaca que cabe às forças de segurança desobstruir as rodovias.

"Estamos celebrando a grande vitória desse último domingo. Não cabe aos movimentos populares confrontarem os bolsonaristas", diz ele, argumentando que o momento é de comemração pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Deixa eles [bolsonaristas] com monopólio da força e do golpismo. E nós seguimos com monopólio da esperança", complementou.

