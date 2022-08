MST vai entregar cestas de produtos para apresentadores do Jornal Nacional

Ação ocorre após os ataques contra o MST feitos pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, durante entrevista com o ex-presidente Lula edit

247 - Após os ataques contra o MST feitos pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, durante entrevista com o ex-presidente Lula (PT) na quinta-feira, 25, o movimento sem-terra irá até a sede da TV Globo no Rio de Janeiro para entregar cestas de produtos da reforma agrária aos apresentadores do programa, informou a Folha de S.Paulo.

Durante a entrevista, Bonner e Renata questionaram Lula sobre sua relação com o MST, no sentido de atacar o movimento, que foi defendido pelo ex-presidente. "O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil", afirmou.

As cestas do MST contêm itens produzidos por assentamentos e acampamentos do movimento, como arroz orgânico, suco de uva, café, melado, açúcar mascavo, geleia e um boné – produtos que são comercializados no Armazém do Campo.

"O MST é um movimento social de luta pelo direito ao acesso à terra com mais de 38 anos de história. Temos que desmistificar as informações que chegam à sociedade brasileira sobre o MST e acreditamos no papel central que cumpre, para isso, uma imprensa livre e comprometida com o desenvolvimento social. Contamos com vocês neste trabalho", disse à Folha a dirigente do MST Marina dos Santos, que liderará a comitiva.

