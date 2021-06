MTST cria aplicativo para contratar militantes dos movimentos sociais

Através do Contrate Quem Luta, que funciona totalmente via WhatsApp, os interessados podem contratar serviços de qualidade como pintor, mestre de obras, diarista, segurança e babá, entre outros edit

Sindicato dos Bancários/SP - O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) lançou uma plataforma digital, batizada como Contrate Quem Luta, que conecta militantes do movimento por moradia a oportunidades de trabalho. Através do Contrate Quem Luta, que funciona totalmente via WhatsApp, os interessados podem contratar serviços de qualidade como pintor, mestre de obras, diarista, segurança e babá, entre outros.

O Contrate Quem Luta, que já conta com 150 profissionais cadastrados, é parecido com aplicativos como Uber e GetNinjas, com a diferença fundamental de não cobrar qualquer valor ou percentual do serviço dos trabalhadores.

Para utlizar a plataforma, o interessado deve enviar uma mensagem “Me ajuda” para o número de WhatsApp do Contrate Quem Luta - e será enviado como resposta o catálogo com todas os serviços oferecidos. A partir daí, o interessado envia nova mensagem especificando o serviço desejado e o profissional mais próximo entrará em contato.

Acesse contratequemluta.com, contrate um serviço de qualidade e prestigie quem faz a luta pelo direito constitucional à moradia.

