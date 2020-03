MTST cria fundo solidário para ajudar sem-tetos durante crise do coronavírus

"No Brasil, o coronavírus começou como doença de rico, mas em pouco tempo vai explodir na periferia", afirmou Guilherme Boulos, dirigente do MTST edit

247 - Organização de luta por moradia, MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) criou um fundo solidário para ajudar sem-tetos diante da pandemia do coronavírus. O dinheiro será usado para comprar alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, álcool gel, etc. e serão distribuídos.

"No Brasil, o coronavírus começou como doença de rico, mas em pouco tempo vai explodir na periferia", afirmou Guilherme Boulos, dirigente do MTST, à coluna de Leonardo Sakamoto no Uol.

"Quem vai sofrer mais são os pobres, os sem-teto, aqueles sem moradia digna e com pouco acesso à saúde. Também vão sofrer os trabalhadores informais, para quem o governo quer oferecer uma merreca [R$ 200] para ficar em casa", ressalta.

As ações devem ocorrer no Estado de São Paulo, mas também estão previstas doações para sem-teto no Ceará, Roraima, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Sergipe e Alagoas, informa Sakamoto.

De acordo com o líder do MTST, eles estão capacitando equipes para passarem orientações sobre o coronavírus para as comunidades carentes.

"As equipes também vão fiscalizar também como está o atendimento da população pelos serviços de saúde públicos e se obras emergência no saneamento público estão sendo realizadas", afirma. A meta inicial do movimento é arrecadar R$ 100 mil.

Acesse aqui para ajudar os sem-teto.