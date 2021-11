MTST recebe doação, e chef Bel Coelho fará almoço com camarão para centenas de sem-teto em SP

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) recebeu doações de apoiadores e fará um almoço com camarão para os integrantes da ocupação Carolina de Jesus, em São Mateus, zona leste da capital paulista, na tarde do próximo domingo, 21, informa Leonardo Sakamoto no Uol.

“No cardápio, camarão, após marmitas de acarajé que incluíam, por óbvio, o crustáceo, serem doadas para a estreia do filme Marighella, realizada em uma ocupação do MTST, em São Paulo, e a imagem do diretor Wagner Moura comendo a quentinha viralizar, bolsonaristas acenderam uma polêmica nas redes, afirmando que camarão é comida de rico”, destaca o jornalista.

A chef Bel Coelho está ajudando a organizar o almoço no MTST. Segundo ela, o evento é uma ação de valorização da nossa cultura alimentar frente à ignorância de comentários que desconhecem a realidade brasileira.

PUBLICIDADE

O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, afirmou à coluna que essa é a resposta do movimento às declarações preconceituosas de bolsonaristas sobre o acarajé que Wagner Moura comeu na ocupação do MTST. "Essa gente se indigna mais com pobre comendo bem do que com gente fazendo fila atrás de osso ou lutando por restos do caminhão de lixo", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE