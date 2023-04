Múcio defende aumento do orçamento da Defesa para padrão Otan

Apoie o 247

247, com informações da Agência Brasil - Durante a cerimônia de abertura da Laad Defence & Security 2023, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu nesta terça-feira (11) o aumento do orçamento da área para 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Atualmente, o montante está em 1,3%.

A meta de 2% do PIB para a Defesa é a mesma estabelecida pela Otan há 16 anos, apesar de não ser cumprida por todos os seus países-membros, especialmente devido a questões econômicas. Para Múcio, o aumento no Brasil deveria ser feito de forma gradual.

Apesar de reconhecer as necessidades em outras áreas, o ministro afirmou que investimentos em defesa podem gerar muitos empregos e que o setor paga muitos impostos e é essencial para a segurança do país.

“Temos necessidades de recursos em outras áreas”, disse o ministro. “Temos muitos desempregados, muita gente passando fome. É muito difícil discutir isso [aumento do orçamento da Defesa] quando a fome e o desemprego ainda são os nossos maiores adversários. [Mas] é uma indústria que gera muito emprego, que paga muito imposto”, afirmou.

Múcio também anunciou 20 reuniões bilaterais, durante a Laad Defence & Security desta terça, com representantes de outros países que têm interesse em comprar produtos brasileiros ou firmar parcerias com empresas brasileiras do setor de defesa.

