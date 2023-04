Múcio diz que demissão foi boa para G. Dias e defende mais civis no GSI

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, considerou que a demissão do general Gonçalves Dias da chefia do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi “boa” para o militar, mas disse ser contrário à extinção do órgão como vem sendo defendido por diversos aliados e integrantes do governo.

“O G. Dias [como o militar é conhecido] eu quero muito bem a ele desde o tempo do outro governo. Desde o episódio do 8 de janeiro, ele não ficou à vontade. Não estava se sentindo bem. E agora, com aquelas fitas, as coisas pioraram, e ele resolveu sair. Acho que foi bom para ele (a demissão). Ele não estava se sentindo confortável”, disse Múcio ao desembarcar em Lisboa, segundo a coluna do jornalista Igor Gadelha do Metrópoles. O ministro integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que viajou para Portugal nesta sexta-feira (21).

Ainda segundo Múcio, a interinidade de Ricardo Cappelli como chefe do GSI no lugar de G. Dias “vai durar pouco”. “Acho que essa interinidade vai durar pouco. Ele [Lula] deve colocar outro nome”, afirmou Múcio. O ministro também se posicionou de forma contrária à extinção do GSI, como defendido por aliados e integrantes do governo.

“Acho que agora não pode mexer naquele perfil. Tem outras propostas. Dentro do governo tem gente que quer outras coisas, aumentar o número de civis. Acho que essa medida que está lá está boa”, destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.