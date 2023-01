Múcio diz que novo comandante fará 'costuras internas' após troca no Exército

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta segunda-feira (23) que o novo comandante do Exército, Tomás Paiva, terá de fazer costuras internas na Força para retomar a normalidade após a demissão do general Júlio César de Arruda. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Ele (Tomás) prometeu servir ao país no comando do Exército. Está entusiasmado. Evidentemente que existem algumas costuras internas para fazer, a coisa foi muito rápida, mas nós tínhamos que fazer o que foi feito", disse Múcio.

A declaração foi dada após Múcio se encontrar com Tomás durante um café da manhã. O novo comandante já foi nomeado e trabalha na sede do Quartel-General do Exército.

