Múcio espera sinal verde de Lula para abrir diálogo com comandantes das Forças Armadas

247 - Cotado para assumir o Ministério da Defesa, o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio aguarda apenas o sinal verde do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para abrir diálogo com os possíveis comandantes das Forças Armadas do novo governo e com os nomes escalados pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para discutir a transição junto às Forças Armadas.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Múcio participou de uma reunião, na segunda-feira (5), com Lula, o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), cotado para a Fazenda. Na conversa, em meio a outros assuntos, foi discutida a escolha dos comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha.

“Não houve, porém, definição de quem serão os convidados. A tendência, segundo aliados de Lula, é que a decisão se dê pelo critério de antiguidade. A peneira deve ocorrer entre os cinco oficiais mais antigos. Múcio tem conversado com ex-comandantes, mas ainda não intensificou o diálogo com os militares que podem ser designados para chefiar as Forças e os nomes designados por Bolsonaro para a transição. Ele espera o endosso de Lula para consumar essas conversas, segundo aliados do petista e do ex-ministro do TCU”, ressalta a reportagem.

“Embora o presidente eleito tenha afirmado na semana passada que só anunciará o time de ministros após a sua diplomação, marcada para o dia 12, não está descartada a hipótese de antecipação do anúncio de Múcio já para esta semana. Na opinião de alguns interlocutores de Lula, esse anúncio poderia reduzir o risco de retaliação ao petista no meio militar. Não haveria vácuo na transição diante da ameaça de atuais comandantes entregarem seus cargos antes da posse de Lula”, completa a reportagem.

No Exército, os principais cotados para o comando são os generais Tomás Miguel Paiva, Julio Cesar de Arruda e Valério Stumpf. Na Marinha, a tendência gira em torno dos almirantes de Esquadra Aguiar Freire, Marcos Sampaio Olsen e Marcelo Francisco Campos. Na Força Aérea Brasileira (FAB), o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, o mais antigo da Força, é o principal cotado para assumir o comando da corporação.

