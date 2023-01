Múcio: governo Lula deu "crédito de confiança" a novo comandante do Exército

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta terça-feira (24) em entrevista à GloboNews que o novo comandante do Exército, general Tomás Paiva, pediu um "crédito de confiança" para solucionar a crise entre a Força e o Palácio do Planalto, e que o governo o concedeu.

"O general disse que precisava de um crédito de confiança para que a gente coloque as coisas no lugar. Está sendo dado esse crédito de confiança, com votos para que tudo volte ao normal", disse Múcio.

O presidente Lula decidiu no último fim de semana trocar o comandante do Exército em meio às revelações de que membros das Forças Armadas estiveram envolvidos no 8 de janeiro em alguma medida, substituindo o general Júlio César de Arruda por Paiva.

No dia dos atos terroristas em Brasília, Arruda ameaçou colocar suas tropas contra a Polícia Militar do Distrito Federal para proteger os criminosos bolsonaristas que depredaram o patrimônio público.

Na entrevista, Múcio também comentou o caso do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, antigo braço direito de Jair Bolsonaro que pagava as contas do clã presidencial com dinheiro vivo e operava um “caixa paralelo”.

Segundo o ministro, o governo federal aguarda ter mais informações sobre as denúncias para tomar alguma decisão definitiva sobre o caso.

