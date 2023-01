Múcio mantém na Defesa mesmas equipes do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, está resistente em passar o pente fino e desbolsonarizar a pasta. De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles, Múcio “tem dito que pretende manter lá os mesmos quadros do governo anterior”.

A pedido de Lula (PT), a limpa no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente, foi iniciada após os ataques golpistas do dia 8.

No entanto, até o momento, a Defesa não seguiu a orientação.” Alterações podem ser vistas como uma tentativa de influenciar na gestão das Forças Armadas. Por isso, a opção de Múcio é de manter o organograma anterior intacto”, destaca a reportagem.

