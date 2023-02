Múcio pediu a Padilha para adiar debate sobre PEC que delimita poder de militares

A PEC inclui colocar automaticamente na reserva os militares que fizerem parte do governo e acabar com as operações de GLO edit

247 — O ministro da Defesa, José Múcio, pediu ao colega das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para convencer o Partido dos Trabalhadores (PT) a adiar o debate sobre a delimitação do papel das Forças Armadas, segundo a CNN.

O PT está propondo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para regulamentar o artigo 142 da Constituição. O artigo trata das Forças Armadas, estabelecendo os princípios e as competências dos militares no contexto do sistema de defesa nacional. No entanto, para bolsonaristas, o artigo coloca os militares como “poder moderador”, visto que define que as Forças Armadas têm como finalidade a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem.

A PEC inclui colocar automaticamente na reserva os militares que fizerem parte do governo e acabar com as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Conforme a CNN, Múcio disse a Padilha que o Congresso o melhor local para tratar do assunto, mas que é preciso aguardar a relação entre o governo e as Forças Armadas estar totalmente pacificada. Os indícios apontam uma ampla participação dos militares nas invasões bolsonaristas de 8 de janeiro.

Os militares são contra mudanças no artigo, especialmente o fim das GLOs. Fontes teriam dito à CNN que seguir com a discussão agora vai “jogar os generais no colo dos bolsonaristas”.

