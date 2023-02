Múcio se reunirá com comandantes para tratar de propostas que limitam interpretação golpista do artigo 142

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, se reunirá na próxima semana com os comandantes das Forças Armadas para discutir as propostas que têm surgido de mudanças no artigo 142 da Constituição, removendo a capacidade de militares exercerem o chamado "poder moderador". A informação é do Painel da Folha de S. Paulo.

>>> Psol entra com ação no STF para proibir interpretação golpista do Artigo 142 da Constituição

>>> PT articula emenda para limitar militarismo e golpismo

