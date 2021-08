'Muito triste. Uma canalhice', diz o general sobre sigilo de 100 anos a crachás de acesso dos filhos de Bolsonaro ao Planalto

247 - O general da reserva Paulo Chagas afirmou ser uma "canalhice" a decisão do governo Jair Bolsonaro de impor um sigilo de 100 anos no acesso às informações de visitas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao Palácio do Planalto.

"Os 100 anos de sigilo colocados sobre o porquê do 'crachá' de Carlos Bolsonaro no Palácio do Planalto nos revela que a canalhice está distribuída de forma equitativa por todos os 'Poderes' da pobre podre República de Pindorama! Muito triste… É hora de mudar para algo melhor", escreveu o ex-aliado de Bolsonaro no Twitter.

O documento do Planalto determinou que "as informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos".

