Mulher dá à luz durante show do Metallica no Brasil

Metrópoles - Grávida de 39 semanas, a tatuadora Joice Figueiró garante: nunca imaginou que daria à luz durante o show do Metallica, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Em entrevista ao portal Banda B nesse domingo (8), ela contou que se preparou e fez a troca do ingresso, justamente para uma área reservada a pessoas com deficiência ou que dependessem de algum apoio especial. As contrações tiveram início durante a apresentação da banda norte-americana.

“Eu estava muito bem fisicamente e sabia que ficaria em uma área onde pudesse assistir o show sentada, então não vi problema nenhum em ir. Nos shows de abertura, foi tudo muito tranquilo, mas no Metallica comecei a ter contrações. Como já tenho outra filha e o (parto) dela demorou, achei que daria tempo, mas no fim não deu. A bolsa estourou quando faltavam três músicas para o fim do show e o Luan nasceu durante a última música”, contou Joice.

Fã do Metallica, Joice fez a compra há três anos, quando nem mesmo imaginava que pudesse ter um filho agora. Levada para o ambulatório montado no Estádio Couto Pereira, ela contou com todo o apoio médico para o nascimento.

“Comprei esse ingresso há três anos, se ele não veio até agora, não é no meio do show que vai nascer, não é mesmo”, revelou Joice sobre o pensamento que a levou ao show.

Apesar de nascer em meio a apresentação do Metallica, Joice optou por um nome mais simples ao filho: Luan.

Durante a entrevista, ela chegou a brincar sobre a pressão eventual homenagem aos integrantes da banda:

“Não vou colocar nada do Metallica, podem ficar tranquilos”, disse aos risos.

