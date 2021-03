Mulher de Ernesto Araújo diz que tentam transformar seu marido no "bode expiatório da República"

247 - Mulher do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e diplomata, Maria Eduarda de Seixas Corrêa disse nesta sexta-feira, 26, que tentam transformar seu marido, cuja saída do governo é quase certa, no "bode expiatório da República". Em janeiro, ela assumiu a chefia de gabinete da Secretaria de Comunicação e Cultura do Itamaraty.

"Estão tentando transformar meu marido em bode expiatório da república. Patético. Aguenta firme, meu amor", publicou Corrêa no Twitter, usando a hashtag "Ninguém mexe com Ernesto".

Araújo respondeu a publicação com uma citação bíblica. “O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta… Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 Coríntios 13:6-13)”.

Maria Eduarda é filha do embaixador Luís Felipe Seixas Corrêa, ex-embaixador na Espanha e Argentina, e crítico de Ernesto Araújo.

Congresso pressiona por saída de Araújo

O Congresso sinalizou que não haverá paz com o governo federal enquanto Ernesto Araújo continuar no Ministério das Relações Exteriores, segundo o jornal O Globo.

Os parlamentares continuarão cobrando apesar da disposição de Jair Bolsonaro para exonerar o assessor especial da Presidência, Filipe Martins, ligado a Araújo - e que recentemente foi alvo de críticas após realizar gestos racistas durante sessão no Senado.

Integrantes do governo Jair Bolsonaro já avaliam a situação do ministro Ernesto Araújo no Itamaraty como "insustentável", segundo Bela Megale, do jornal O Globo.

Araújo foi criticado tanto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM). Por isso, Bolsonaro já sonda deixar o ministro fora do Itamaraty.

Parlamentares disputam cargo

Parlamentares estão disputando a vaga no Itamaraty. O favorito para o cargo é o senador Nelsinho Trad (PSD), que comanda a Comissão de Relações Exteriores e que tem o apoio do senador Ciro Nogueira (PP), líder do Centrão no Senado e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro.

Outros senadores sondados são o ex-presidente Fernando Collor de Melo (PROS) e o parlamentar Antonio Anastasia (PSD).

O irmão de Nelsinho, deputado federal Fabio Trad, pediu para seu irmão não participar do governo Bolsonaro. "É melhor preservar a independência", disse o deputado aconselhando o irmão.

Ele perguntou o que eu achava. Falei Nelson, é um governo de extrema-direita, a extrema-direita prendeu e torturou nosso pai (o ex-deputado Nelson Trad, falecido em 2011). Ele falou 'é verdade, irmão. Vou pensar.'", contou o parlamentar, segundo reportagem do jornal O Globo.

MPF quer investigar assessor racista

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul pediu investigação contra o assessor de Assuntos Internacionais, Filipe Martins, que fez um gesto considerado como um sinal utilizado por supremacistas brancos durante sessão no Senado, na quarta-feira, 24.

O Ministério Público Federal (MPF) quer investigar se o assessor do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pode ser enquadrado por “suposta prática de crime de racismo e improbidade cometido por servidor público federal, no exercício do cargo”.

Segundo o procurador que assinou o despacho, Enrico Rodrigues de Freitas, existem “indícios mínimos capazes de ensejar a investigação criminal de ocorrência de fato criminoso”. Martins pode ser acusado de “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, bem como por sua repercussão na esfera de improbidade administrativa, posto que praticado no exercício de função pública federal”.

A notícia de fato contra o assessor internacional foi enviada à Procuradoria da República do Distrito Federal.

Bolsonaro pode afastar Martins

Segundo o jornalista Gerson Camarotti, no G1, Jair Bolsonaro afirmou a interlocutores que deve afastar o assessor pelo gesto. Na quinta-feira, 25, um dia após o ocorrido, Martins usou as redes sociais para afirmar que estava apenas arrumando a lapela do terno. Ele ainda ameaçou com processos judiciais quem associa o fato ao nazismo.

Ele é seguidor do astrólogo e “teórico” da extrema-direita brasileira Olavo de Carvalho e é considerado como um aliado de confiança dos filhos de Jair Bolsonaro. Ele já trabalhou para o governo dos Estados Unidos.

No dia 24, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), decidiu instaurar uma investigação para saber se o assessor especial fez gestos supremacistas durante sessão do Senado Federal na qual acompanhava o chanceler Ernesto Araújo.

