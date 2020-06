Mulher de Queiroz avisou que só deixaria o Rio caso tivesse prisão decretada, diz MP-RJ

Relatório do Ministério Público, encaminhado à 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aponta que o diálogo entre Márcia Oliveira de Aguiar e Fabrício Queiroz aconteceu no dia 24 de novembro do ano passado, quando ele já estava escondido em São Paulo edit

247 - Mensagens trocadas entre Márcia Oliveira de Aguiar e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz, dão conta de que ela afirmou ao marido que só deixaria o Rio de Janeiro caso tivesse sua prisão decretada pela Justiça, afirma o Ministério Público fluminense.

Márcia é considerada foragida da Justiça desde a semana passada, quando Queiroz foi preso em Atibaia (SP), em uma casa pertencente ao advogado de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef.

Segundo reportagem do UOL, o relatório do MP-RJ encaminhado à 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aponta que no dia 24 de novembro do ano passado, Queiroz questionou a esposa se ela poderia deixar o Rio e viajar para São Paulo. "Mais [sic] só se estivéssemos com prisão decretada. Sabe que isso será impossível né? Mais [sic] vamos aguardar”, teria dito Márcia, conforme a reportagem.

Na ocasião, Márcia também teria perguntado a Queiroz se ele estava na “casa do anjo”. Queiroz confirmou que estava escondido no local e dito que o “anjo estava “querendo mandar para [sic] todos para São Paulo se agente [sic] não ganhar. Aquela conversa de sempre".

